Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Bahlil Terima Tanda Jasa dari Prabowo, Idrus Golkar: Pengakuan Atas Dedikasi

Senin, 25 Agustus 2025 – 21:45 WIB
Bahlil Terima Tanda Jasa dari Prabowo, Idrus Golkar: Pengakuan Atas Dedikasi - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menyebut pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Bahlil Lahadalia menandakan kinerja Menteri ESDM itu diakui negara.

"Pengakuan atas dedikasi dan kontribusi nyata yang telah beliau berikan,” ujar Idrus kepada awak media, Senin (25/8).

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada 141 tokoh nasional dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Baca Juga:

Pemberian gelar itu dilaksanakan saat upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8) pagi dengan dihadiri menteri di Kabinet Merah Putih hingga pimpinan lembaga.

Beberapa penerima penghargaan ialah Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, hingga Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Idrus mengatakan penghargaan yang diberikan Presiden Prabowo ke 141 tokoh bukan sekadar simbol, melainkan validasi terhadap kerja keras dan integritas Bahlil.

Baca Juga:

Eks Menteri Sosial itu mengatakan Bahlil berhasil membuktikan diri sebagai sosok muda yang mampu memimpin salah satu partai politik terbesar di Tanah Air sekaligus mengemban amanah sebagai menteri.

"Gelar ini sejatinya bisa menghilangkan segala keraguan terhadap sosok Ketum kami,” ucapnya.

Waketum Golkar Idrus Marham menyebut pemberian tanda jasa yang diterima ketumnya Bahlil Lahadalia dari Prabowo sebagai pembuktian atas dedikasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Golkar  Bahlil Lahadalia  Idrus Marham 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp