Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bahlil Tertibkan Tambang di Kawasan Hutan yang Belum Miliki IPPKH

Selasa, 21 April 2026 – 14:33 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal harga BBM. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah membenahi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersinggungan dengan kawasan hutan.

Perusahaan yang berlokasi di kawasan Hutan Lindung, Hutan Konservasi, maupun Taman Nasional dan belum memiliki izin kehutanan lengkap, akan dievaluasi. 

Melalui penertiban ini, pemerintah ingin memastikan kembali kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan.

Terutama, berkaitan dengan kepemilikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Hutan-hutan produksi terbatas atau hutan-hutan yang bisa dikonversi, yang belum ada IPPKH-nya (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) itu yang akan dilakukan penataan," kata Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Diketahui, ada sekitar 5.000 IUP di Indonesia, mencakup berbagai komoditas, mulai dari nikel, batubara, emas, bauksit, hingga timah.

Bahlil mengimbau perusahaan yang telah memenuhi aturan sesuai regulasi kehutanan untuk tidak perlu khawatir.

Dia menekankan perusahaan dengan kewajiban administrasi lengkap saat proses evaluasi dijamin aman. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tambang  Iup  Bahlil Lahadalia  Menteri Esdm  Bahlil  kawasan hutan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp