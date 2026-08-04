Bahlil Ungkap Penyebab Sejumlah Wilayah di Indonesia Mati Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih ada sejumlah wilayah di Kalimantan dan daerah Indonesia lainnya yang mengalami pemadaman listrik.

Hal itu dia katakan seusai rapat dan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai sejumlah pekerjaan yang dilakukan Kementerian ESDM, pada Selasa (4/8).

"Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik,” ucap Bahlil.

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Bahlil menyebutkan pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi.

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” kata dia.

Prabowo pub menginstruksikan agar PLN dan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” tutur Bahlil

Adapun, hal lain yang dilaporkan Bahlil adalah terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nasional.