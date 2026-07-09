Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BAIC T1 Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Rp 300 Jutaan

Kamis, 09 Juli 2026 – 16:30 WIB
BAIC T1 Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Rp 300 Jutaan - JPNN.COM
BAIC Indonesia kembali menambah jajaran produk baru dengan meluncurkan BAIC T1 di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Kamis (9/7). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT JIO Distribusi Indonesia (JDI), Agen Pemegang Merek (APM) BAIC di Indonesia kembali menambah jajaran produk baru dengan meluncurkan BAIC T1 di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Kamis (9/7).

Mobil listrik pertamanya itu menjadi tonggak perjalanan BAIC dalam memperkuat komitmennya terhadap elektrifikasi sekaligus memperluas pilihan kendaraan listrik yang menawarkan nilai lebih bagi konsumen Indonesia.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, Dhani Yahya mengungkapkan ini merupakan moment penting bagi BAIC Indonesia karena bisa menghadirkan mobil listrik kepada publik di tanah air.

Baca Juga:

"Peluncuran BAIC T1 menjadi langkah nyata kami dalam menghadirkan solusi mobilitas masa depan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Dhani seusai melakukan peluncuran, Kamis.

BAIC T1 dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan kendaraan listrik dengan ruang kabin lebih lega dan pengalaman berkendara yang nyaman untuk berbagai aktivitas.

Desain eksterior BAIC T1 memadukan karakter modern, dinamis, dan futuristis yang mencerminkan identitas kendaraan listrik.

Baca Juga:

Garis desain tegas, proporsi bodi yang seimbang, serta penggunaan elemen pencahayaan modern memberikan tampilan yang premium sekaligus mudah dikenali.

Mobil yang dirancang sebagai hatchback listrik itu secara dimensi memiliki panjang 4.337 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm.

BAIC Indonesia menambah jajaran produk baru dengan meluncurkan BAIC T1 di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Kamis (9/7).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BAIC T1  mobil listrik  harga BAIC T1  Pengisian daya cepat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp