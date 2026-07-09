BAIC T1 Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Rp 300 Jutaan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT JIO Distribusi Indonesia (JDI), Agen Pemegang Merek (APM) BAIC di Indonesia kembali menambah jajaran produk baru dengan meluncurkan BAIC T1 di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Kamis (9/7).

Mobil listrik pertamanya itu menjadi tonggak perjalanan BAIC dalam memperkuat komitmennya terhadap elektrifikasi sekaligus memperluas pilihan kendaraan listrik yang menawarkan nilai lebih bagi konsumen Indonesia.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia, Dhani Yahya mengungkapkan ini merupakan moment penting bagi BAIC Indonesia karena bisa menghadirkan mobil listrik kepada publik di tanah air.

"Peluncuran BAIC T1 menjadi langkah nyata kami dalam menghadirkan solusi mobilitas masa depan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Dhani seusai melakukan peluncuran, Kamis.

BAIC T1 dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan kendaraan listrik dengan ruang kabin lebih lega dan pengalaman berkendara yang nyaman untuk berbagai aktivitas.

Desain eksterior BAIC T1 memadukan karakter modern, dinamis, dan futuristis yang mencerminkan identitas kendaraan listrik.

Garis desain tegas, proporsi bodi yang seimbang, serta penggunaan elemen pencahayaan modern memberikan tampilan yang premium sekaligus mudah dikenali.

Mobil yang dirancang sebagai hatchback listrik itu secara dimensi memiliki panjang 4.337 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm.