JPNN.com - Entertainment - Film

Baim Wong Akhirnya Umumkan Jadwal Tayang Film Sukma

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Baim Wong Akhirnya Umumkan Jadwal Tayang Film Sukma - JPNN.COM
Baim Wong. Foto: Instagram/baimwong

jpnn.com, JAKARTA - Bertindak sebagai produser sekaligus sutradara, Baim Wong akhirnya mengumumkan jadwal tayang film terbarunya, Sukma.

Film horor tersebut bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 11 September 2025 mendatang.

"1 bulan lagi film Sukma akan tayang," ungkap Baim Wong melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Mantan suami Paula Verhoeven itu menyatakan film Sukma merupakan hasil kerja keras tim produksi dan pemain.

Menurut Baim Wong, film horor kedua yang disutradarainya itu bakal berbeda dibandingkan film sebelumnya.

"Hasil kerja keras semua cast dan crew selama tahunan, sebentar lagi bisa ditonton di bioskop.Film horor yang akan sangat berbeda. Bisa ditonton mulai dari umur 13 tahun ke atas," tambah bos Tiger Wong Entertainment itu.

Menjelang tayang, film Sukma telah membagikan official teaser poster dan trailer yang memperlihatkan level baru dari penyutradaraan Baim Wong yang sebelumnya sukses debut lewat film Lembayung.

Official teaser poster dan trailer Sukma memperlihatkan misteri yang siap membuat penonton penasaran.

