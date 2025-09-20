Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Baim Wong Buktikan Kualitas, Film Horor 'Sukma' Tembus 560 Ribu Penonton

Sabtu, 20 September 2025 – 12:22 WIB
Baim Wong bersama para pemain film Sukma. Foto: Dok. Tiger Wong Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Film horor garapan sutradara Baim Wong yang berjudul, Sukma sukses mencuri perhatian publik.

Sejak tayang pekan kedua September 2025, film tersebut telah meraih 560.639 penonton.

Pencapaian tersebut terbilang luar biasa, terlebih karena Sukma harus bersaing ketat dengan film horor internasional populer, The Conjuring.

Keberhasilan Sukma bukanlah sesuatu yang instan. sebab tim produksi mengungkapkan bahwa proyek tersebut merupakan hasil kerja keras panjang.

Penulisan skenario memakan waktu hampir satu setengah tahun, sementara proses produksi hingga rilis memakan waktu sekitar satu tahun penuh.

Salah satu kunci sukses film Sukma terletak pada pemilihan pemain. Produser menegaskan bahwa para aktor dipilih bukan karena nama besar, melainkan kualitas akting.

“Pemain yang kami pilih bukan karena mereka terkenal, tetapi karena kemampuan mereka. Kalau ditonton, penonton akan langsung mengerti mengapa mereka cocok dengan perannya masing-masing,” ungkap Baim Wong, produser sekaligus sutradara.

Kualitas produksi film Sukma juga digarap sangat serius. Proses grading, color, hingga musik dilakukan dengan standar profesional.

