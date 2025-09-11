Baim Wong Kembali Jadi Sutradara, Sukma Tayang Mulai Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Film horor garapan sutradara Baim Wong yang berjudul, Sukma tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis (11/9).

Sukma mengikuti kisah kepindahan Arini (Luna Maya) dan keluarganya ke kota kecil untuk memulai hidup baru. Namun, hal itu justru berbalik menjadi petaka setelah menemukan sebuah cermin kuno di ruang rahasia.

Serangkaian keanehan terjadi. Suara dan penampakan yang tidak diduga membuat Arini cemas akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Ditambah lagi munculnya sosok misterius Ibu Sri (Christine Hakim).

Baca Juga: Pengakuan Luna Maya Hingga Fedi Nuril Soal Film Sukma

Waktu terus berjalan, dan Arini harus

mengungkap masa lalu dan misteri cermin tersebut, sebelum semuanya terlambat dan kehilangan semuanya.

Film Sukma bakal menyajikan genre horor yang tidak biasa. Memadukan unsur jumpscare dengan adegan-adegan drama yang powerfull dari para pemain bintang.

Tidak hanya itu, Sukma juga membawa tema yang menarik, tentang kecantikan dan keabadian yang banyak didamba oleh para perempuan, dengan simbol cermin di film sebagai sebuah refleksi garis antara keabadian dan ketidaksempurnaan.

Selain sebagai sutradara, Baim Wong juga menjadi produser bersama David Wong, serta penulis skenario bersama Ratih Kumala.

Adapun film Sukma menjadi film panjang ketiga yang diproduksi Tiger Wong Entertainment.