Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Baim Wong Umumkan Gala Premiere Film Sukma Diundur

Senin, 01 September 2025 – 07:17 WIB
Baim Wong Umumkan Gala Premiere Film Sukma Diundur - JPNN.COM
Baim Wong. Foto: Instagram/baimwong

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal gala premiere film Sukma yang rencana diadakan pada 4 September 2025 resmi diundur.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh sutradara film Sukma, Baim Wong melalui akun miliknya di Instagram.

"Gala premiere film Sukma yang rencananya diadakan pada 4 September 2025, kami undur hingga pemberitahuan selanjutnya," ungkap Baim Wong, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Bos Tiger Wong Entertainment itu mengatakan penundaan gala premiere film Sukma dilakukan karena mempertimbangkan kondisi saat ini.

Menurut Baim Wong, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati terhadap apa yang terjadi.

"Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk empati, mengingat kondisi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini," tambahnya.

Baca Juga:

Baim Wong Umumkan Gala Premiere Film Sukma Diundur

Adapun Sukma merupakan persembahan Tiger Wong Entertainment dari penulis dan sutradara Baim Wong.

Jadwal gala premiere film Sukma yang rencana diadakan pada 4 September 2025 resmi diundur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sukma  Baim Wong  Film Sukma  Baim Wong sutradara  Film Baim Wong 
BERITA SUKMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp