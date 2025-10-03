Baim Wong Wujudkan Mimpi Jadi Sutradara, Lembayung Diapresiasi Hingga Asia

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus YouTuber, Baim Wong kembali menorehkan prestasi baru di dunia perfilman.

Debut penyutradaraannya lewat film Lembayung berhasil meraih penghargaan di ajang perfilman lokal dan kini menembus nominasi internasional untuk bersaing dengan karya dari berbagai negara.

Baim Wong mengaku tidak menyangka karya pertamanya sebagai sutradara mendapat apresiasi sebesar itu.

"Alhamdulillah, saya langsung diapresiasi oleh Asia. Dari dahulu sebenarnya saya punya cita-cita jadi sutradara, tetapi sering kali ditolak ketika menawarkan diri. Akhirnya saya bikin production house sendiri, dan hasilnya Alhamdulillah tidak mengecewakan," kata Baim Wong.

Ayah dari Kiano dan Kenzo itu menilai, kesuksesan film Lembayung tidak lepas dari kerja keras tim produksi.

Menurutnya, hampir 90 persen set dibangun secara detail, mulai dari klinik gigi, penjara, aula, hingga rumah sakit.

"Prosesnya memang melelahkan, tetapi detail itulah yang membuat film ini terasa nyata,” jelas Baim Wong.

Selain meraih penghargaan secara keseluruhan, Lembayung juga mengantarkan Arya Saloka meraih Piala Pemeran Utama Pria Terbaik.