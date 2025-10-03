Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Baim Wong Wujudkan Mimpi Jadi Sutradara, Lembayung Diapresiasi Hingga Asia

Jumat, 03 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Baim Wong Wujudkan Mimpi Jadi Sutradara, Lembayung Diapresiasi Hingga Asia - JPNN.COM
Baim Wong (kanan) saat jadi sutradara. Foto: Dok. Tiger Wong Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus YouTuber, Baim Wong kembali menorehkan prestasi baru di dunia perfilman.

Debut penyutradaraannya lewat film Lembayung berhasil meraih penghargaan di ajang perfilman lokal dan kini menembus nominasi internasional untuk bersaing dengan karya dari berbagai negara.

Baim Wong mengaku tidak menyangka karya pertamanya sebagai sutradara mendapat apresiasi sebesar itu.

Baca Juga:

"Alhamdulillah, saya langsung diapresiasi oleh Asia. Dari dahulu sebenarnya saya punya cita-cita jadi sutradara, tetapi sering kali ditolak ketika menawarkan diri. Akhirnya saya bikin production house sendiri, dan hasilnya Alhamdulillah tidak mengecewakan," kata Baim Wong.

Ayah dari Kiano dan Kenzo itu menilai, kesuksesan film Lembayung tidak lepas dari kerja keras tim produksi.

Menurutnya, hampir 90 persen set dibangun secara detail, mulai dari klinik gigi, penjara, aula, hingga rumah sakit.

Baca Juga:

"Prosesnya memang melelahkan, tetapi detail itulah yang membuat film ini terasa nyata,” jelas Baim Wong.

Selain meraih penghargaan secara keseluruhan, Lembayung juga mengantarkan Arya Saloka meraih Piala Pemeran Utama Pria Terbaik.

Aktor sekaligus YouTuber, Baim Wong kembali menorehkan prestasi baru di dunia perfilman. Debut penyutradaraannya lewat film Lembayung berhasil meraih...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baim Wong  Baim Wong sutradara  Film Baim Wong  Lembayung  Baim Wong sutradara Lembayung 
BERITA BAIM WONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp