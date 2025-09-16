Baja Impor Banyak yang Masuk ke Indonesia, Para Pengusaha Resah

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai asosiasi baja tanah air seperti Indonesia Society of Steel Construction (ISSC), Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Indonesia Zinc Aluminium Steel Industries (IZASI), Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI), serta The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) bergabung membentuk Forum Komunikasi Ketahanan Industri Baja Nasional.

Forum tersebut lahir sebagai bentuk kepedulian sekaligus perlawanan moral terhadap derasnya arus baja impor.

Para pelaku usaha berharap suara kolektif ini mampu mengetuk hati pemerintah untuk mengambil langkah konkret.

Baca Juga: 13 Perusahaan Besi dan Baja Lulus dari KADIN Net Zero Hub CAP

“Kami tidak bisa tinggal diam, industri baja nasional semakin tertekan. Jika tidak segera dihentikan, bukan hanya pabrik yang tutup, tapi juga tenaga kerja kita akan terus kehilangan pekerjaan,” ujar Ketua Umum ISSC, Budi Harta Winata, dalam deklarasinya, Jumat, (12/9).

Menurutnya, keberadaan baja impor dengan volume berlebih tidak hanya menggerus pasar domestik, tetapi juga menghambat optimalisasi kapasitas produksi nasional.

Padahal, pabrikan dalam negeri sesungguhnya memiliki kemampuan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Baca Juga: Begini Strategis SIG Dalam Mensiasati Persaingan Ketat Industri Semen Nasional

“Ironisnya, pabrik-pabrik kami banyak yang berhenti beroperasi. Mesin berhenti, karyawan dirumahkan. Ini jeritan nyata pengusaha baja. Dulu karyawan saya ribuan, sekarang jumlah kurang lebih hanya seratusan karyawan,” ungkap Budi.

Budi juga menegaskan, forum komunikasi ini tidak dimaksudkan untuk menutup diri dari perdagangan global. Namun, dirinya menekankan perlunya kebijakan tegas yang melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat.