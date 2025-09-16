Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Baja Impor Banyak yang Masuk ke Indonesia, Para Pengusaha Resah

Selasa, 16 September 2025 – 17:52 WIB
Baja Impor Banyak yang Masuk ke Indonesia, Para Pengusaha Resah - JPNN.COM
Ilustrasi industri baja. Foto: ANTARA/focustaiwan.tw

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai asosiasi baja tanah air seperti Indonesia Society of Steel Construction (ISSC), Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Indonesia Zinc Aluminium Steel Industries (IZASI), Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI), serta The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) bergabung membentuk Forum Komunikasi Ketahanan Industri Baja Nasional.

Forum tersebut lahir sebagai bentuk kepedulian sekaligus perlawanan moral terhadap derasnya arus baja impor.

Para pelaku usaha berharap suara kolektif ini mampu mengetuk hati pemerintah untuk mengambil langkah konkret.

Baca Juga:

“Kami tidak bisa tinggal diam, industri baja nasional semakin tertekan. Jika tidak segera dihentikan, bukan hanya pabrik yang tutup, tapi juga tenaga kerja kita akan terus kehilangan pekerjaan,” ujar Ketua Umum ISSC, Budi Harta Winata, dalam deklarasinya, Jumat, (12/9).

Menurutnya, keberadaan baja impor dengan volume berlebih tidak hanya menggerus pasar domestik, tetapi juga menghambat optimalisasi kapasitas produksi nasional.

Padahal, pabrikan dalam negeri sesungguhnya memiliki kemampuan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Baca Juga:

“Ironisnya, pabrik-pabrik kami banyak yang berhenti beroperasi. Mesin berhenti, karyawan dirumahkan. Ini jeritan nyata pengusaha baja. Dulu karyawan saya ribuan, sekarang jumlah kurang lebih hanya seratusan karyawan,” ungkap Budi.

Budi juga menegaskan, forum komunikasi ini tidak dimaksudkan untuk menutup diri dari perdagangan global. Namun, dirinya menekankan perlunya kebijakan tegas yang melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat.

Keberadaan baja impor dengan volume berlebih tidak hanya menggerus pasar domestik, tetapi juga menghambat optimalisasi kapasitas produksi nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri baja  baja  pabrik  impor baja  Baja Impor 
BERITA INDUSTRI BAJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp