Bak Film Laga, Yoga Lawan Begal Motor, Pisau Lawan Bisa Direbut

jpnn.com, PALEMBANG - Pemuda bernama Agustian Pratama alias Yoga (24) menjadi korban aksi begal di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, Minggu (4/1) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.

Saat ditemui di kediamannya, Yoga bercerita bahwa sebelum kejadian dia bersama lima orang temannya pulang dari restoran di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Mereka menggunakan dua sepeda motor dan Yoga berboncengan tiga dengan adik sepupu. serta seorang temannya menggunakan motor Vario merah.

Baca Juga: Polsek Tambora Tangkap Begal Bersenjata Api

“Kami habis pulang dari Gacoan. Di depan SMK 2 sempat melihat pelaku mengacungkan senjata tajam ke orang lain, tetapi tidak kami hiraukan karena kami mau pulang ke Pakjo,” ungkap Yoga, Senin (5/1).

Dalam perjalanan, korban mulai merasa ada sepeda motor yang membuntuti dari belakang. Kecurigaan itu terbukti ketika rombongan mereka tiba di simpang Lapas Pakjo.

“Waktu sudah masuk Jalan Inspektur Marzuki, motor pelaku masih mengikuti kami. Setiba di lokasi kejadian, pelaku langsung mengacungkan sajam,” kata Yoga.

Baca Juga: Begal Motor Bacok Korbannya

Dua teman korban yang berada di depan berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah minimarket di sekitar lokasi.

Namun, sepeda motor yang ditumpangi Yoga tidak sempat menghindar.