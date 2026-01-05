Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bak Film Laga, Yoga Lawan Begal Motor, Pisau Lawan Bisa Direbut

Senin, 05 Januari 2026 – 17:21 WIB
Bak Film Laga, Yoga Lawan Begal Motor, Pisau Lawan Bisa Direbut - JPNN.COM
Korban Yoga saat menunjukkan motornya yang habis menjadi korban begal. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemuda bernama Agustian Pratama alias Yoga (24) menjadi korban aksi begal di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, Minggu (4/1) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. 

Saat ditemui di kediamannya, Yoga bercerita bahwa sebelum kejadian dia bersama lima orang temannya pulang dari restoran di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. 

Mereka menggunakan dua sepeda motor dan Yoga berboncengan tiga dengan adik sepupu. serta seorang temannya menggunakan motor Vario merah.

Baca Juga:

“Kami habis pulang dari Gacoan. Di depan SMK 2 sempat melihat pelaku mengacungkan senjata tajam ke orang lain, tetapi tidak kami hiraukan karena kami mau pulang ke Pakjo,” ungkap Yoga, Senin (5/1).

Dalam perjalanan, korban mulai merasa ada sepeda motor yang membuntuti dari belakang. Kecurigaan itu terbukti ketika rombongan mereka tiba di simpang Lapas Pakjo.

“Waktu sudah masuk Jalan Inspektur Marzuki, motor pelaku masih mengikuti kami. Setiba di lokasi kejadian, pelaku langsung mengacungkan sajam,” kata Yoga.

Baca Juga:

Dua teman korban yang berada di depan berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah minimarket di sekitar lokasi.

Namun, sepeda motor yang ditumpangi Yoga tidak sempat menghindar. 

Agustian Pratama alias Yoga (24) menjadi korban begal di Jalan Inspektur Marzuki, akibat dari peristiwa itu Yoga mengalami luka di dagu, punggung dan lutut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Begal di Palembang  Polsek Ilir Barat I  Begal Motor 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp