Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bakal Ada Insentif Pajak pada Industri Emas

Minggu, 08 Maret 2026 – 11:00 WIB
Bakal Ada Insentif Pajak pada Industri Emas - JPNN.COM
Harga emas hari ini naik lagi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pemberian insentif perpajakan bagi industri emas, guna memperkuat pengembangan ekosistem bank emas (bullion bank) di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pihaknya  bakal terus mendorong kemudahan usaha di sektor emas sekaligus meninjau kebijakan perpajakan yang mendukung stabilitas nilai emas.

"Kami lihat apa insentif lain yang perlu kami dorong agar emas ini bisa dijaga secara nilai, tetapi juga aman dari segi fisik," kata Airlangga dikutip Minggu (9/3).

Baca Juga:

Airlangga mengatakan penguatan ekosistem bank emas diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan berbagai hal tersebut, sekali lagi bullion emas yang sudah dirintis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Selain insentif pajak, Menko juga mendorong agar perdagangan emas lebih banyak dilakukan di dalam negeri. 

Baca Juga:

Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan bahan baku bagi industri perhiasan nasional.

"Kalau sekarang kan kami  dorong supaya emas itu diperdagangkan di dalam negeri dengan bea keluar, dan juga untuk mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri perhiasan," tambah dia.

Pemerintah mewacanakan pemberian insentif perpajakan bagi industri emas, guna memperkuat pengembangan ekosistem bank emas (bullion bank) di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri perhiasan  emas  Airlangga  Ekonomi 
BERITA INDUSTRI PERHIASAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp