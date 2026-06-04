Bakal Digelar di NICE PIK2, Pameran Hewan JIPS 2026 Targetkan 20 Ribu Pengunjung

jpnn.com, TANGERANG - Nusantara International Convention and Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten, akan menjadi lokasi penyelenggaraan event besar lagi. Pada 3-5 Juli nanti, NICE PIK2 menjadi ajang Jakarta International Pet Show (JIPS) 2026.

Pameran yang diselenggarakan Mavic Dyandra Internasional itu hadir dengan skala lebih besar. Setelah dua penyelenggaraan JIPS sebelumnya digelar di JIEXpo Kemayoran, pada tahun ini pameran heran peliharaan (pet expo) paling interaktif dan kompfehensif di Indonesia itu diboyong ke NICE PIK.

Perpindahan JIPS ke NICE PIK2 itu dilakukan untuk menampung pertumbuhan peserta pameran dan kebutuhan fasilitas interaksi satwa yang semakin kompleks. JIPS 2026 mengusung tema “Diverse Pet” yang menandai perubahan industri hewan peliharaan yang semakin luas.

Nantinya, JIPS 2026 tidak hanya menghadirkan kategori anjing dan kucing. Penyelenggara juga membuka ruang bagi burung, reptil, satwa eksotis, serta berbagai kebutuhan pendukungnya.

General Manager Mavic Dyandra Internasional Bunga Swastika Putri mengatakan pertumbuhan industri pet di Indonesia berjalan seiring perubahan gaya hidup masyarakat urban.

“Tren kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia terus berkembang dan tidak lagi sebatas hobi, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup serta anggota keluarga bagi banyak masyarakat,” ujar Bunga, Selasa (2/6/2026).

Bunga menyebut JIPS 2026 dirancang sebagai platform terpadu. Ekspo itu akan mempertemukan produsen, distributor, penyedia jasa kesehatan hewan, komunitas, dan konsumen akhir.