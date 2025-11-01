Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Bakal Gabung Gerindra, Budi Arie Mengeklaim Atas Permintaan Prabowo

Sabtu, 01 November 2025 – 19:30 WIB
Bakal Gabung Gerindra, Budi Arie Mengeklaim Atas Permintaan Prabowo - JPNN.COM
Budi Arie Setiadi. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik.

Hal ini disampaikan saat pembukaan Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11). 

"Jadi, mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa, Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden Prabowo langsung di sebuah forum," kata Budi Arie.

Baca Juga:

Saat sesi wawancara, dia menegaskan akan memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

"Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Iya lah, pasti Gerinda. Nanti kami tunggu dinamika di kongres ketiga ini," sambungnya.

Budi Arie menjelaskan kongres itu sendiri memiliki dua agenda penting. Pertama, memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. 

Baca Juga:

"Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi," jelasnya.

Namun, dirinya menjelaskan semua hal ini tergantung dinamika kongres yang masih berlangsung.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku bakal bergabung dengan partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Budi Arie  Projo  Gerindra  Prabowo  Presiden Prabowo  Budi Arie Setiadi 
BERITA BUDI ARIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp