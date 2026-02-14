Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Bakal Gelar Festival Ramadan, ICMI Bogor Sambangi Ketua DPRD

Sabtu, 14 Februari 2026 – 11:33 WIB
ICMI Bogor melapor ke DPRD terkait rencana BIIFEST 2026 yang digelar saat Ramadan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, menerima kunjungan pengurus ICMI Orda Bogor di kantor DPRD untuk membahas rencana penyelenggaraan Bogor ICMI Islamic Festival (BIIFEST) 2026.

Festival ini dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari hingga 1 Maret 2026, bertepatan dengan Bulan Ramadan 1447 H.

Ketua Panitia Pelaksana BIIFEST 2026, Karmanah, menjelaskan, kegiatan ini merupakan penyelenggaraan kedua dengan tema Celebrate Life Together, Menguatkan Generasi Unggul Menuju Generasi Emas 2045.

Tema ini menekankan pengembangan generasi muda sebagai cendekiawan yang memiliki keteladanan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin generasi muda memiliki pemahaman yang benar dan bisa menjadi teladan di masyarakat,” ujar Karmanah, dalam keterangannya, Sabtu (14/2).

Festival ini akan berlangsung selama 10 hari dengan rangkaian kegiatan beragam.

Kegiatan BIIFEST 2026 mencakup workshop, bazar UMKM, kompetisi video pendek, lomba qasidah, marawis, dan nasyid, MTQ, MHQ, penghargaan insan cendekia, duta cendekia muda, kultum, pembagian takjil, serta santunan anak yatim.

Lokasi acara akan tersebar di Mall Botani Square, Kantor Kemenag, dan Balaikota Bogor.

