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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bakal Laporkan Eks Karyawan, Amanda Manopo: Capek Jadi Orang Baik

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:42 WIB
Bakal Laporkan Eks Karyawan, Amanda Manopo: Capek Jadi Orang Baik - JPNN.COM
Aktris Amanda Manopo di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo kini memilih mengambil langkah tegas atas dugaan penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

Tak ingin lagi tinggal diam, istri Kenny Austin itu memutuskan untuk mengambil tindakan tegas demi memberikan efek jera.

Dia segera melaporkan mantan karyawannya itu ke kepolisian atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

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"Ah, capek jadi orang baik ah. Sekali-kali kita harus memberikan efek jera ya supaya di luar-luar sana juga mungkin sebagai public figure yang mungkin merasa atau punya pengalaman yang sama, sepertinya ini adalah jalan yang terbaik melalui kuasa hukum ya," ujar Amanda Manopo di Polres Metro Jakarta Selatan, baru baru ini.

Aktris 26 tahun itu tampaknya sudah lelah bersikap baik dengan pihak-pihak yang selalu menyenggolnya.

Demi buah hatinya, Amanda Manopo akhirnya memutuskan untuk melaporkan orang yang merugikannya.

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"Saya cuma lebih mikirin masalah anak aja sih ya. Pokoknya mungkin kalau dulu-dulu saya disenggol, saya diomongin apa segala macam saya diam."

"Tapi kalau sekarang kalau sudah bawa anak, mungkin sekarang sudah enggak bisa diam," tuturnya.

Aktris Amanda Manopo kini memilih mengambil langkah tegas atas dugaan penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

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TAGS   Amanda Manopo  amanda manopo kenny austin  karyawan Amanda Manopo  kasus dugaan penggelapan dana 
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