Bakal Lengserkan Jorji, Putri KW Ungkap Ambisi Gila Menuju Top 10 Dunia

Minggu, 31 Agustus 2025 – 09:10 WIB
Bakal Lengserkan Jorji, Putri KW Ungkap Ambisi Gila Menuju Top 10 Dunia
Putri Kusuma Wardani saat tampil di Kejuaraan Dunia 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani mencatat tonggak penting dalam karier bulu tangkisnya.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu akan melengserkan Gregoria Mariska Tunjung sebagai tunggal putri nomor satu Indonesia.

Pencapaian ini tak terlepas dari hasil apik yang didapat Putri KW di Kejuaraan Dunia 2025.

Baca Juga:

Di ajang bergengsi yang digelar di Paris tersebut, Putri KW tampil impresif dengan melaju hingga semifinal.

Hasil di Kejuaraan Dunia 2025 Menjadi Tonggak Penting Putri KW

Meski akhirnya harus puas membawa pulang medali perunggu, raihan itu sudah cukup bagi Putri untuk melengserkan Gregoria dalam ranking BWF.

Pasalnya, poin tambahan dari Kejuaraan Dunia 2025 diyakini bakal melambungkan posisinya dalam daftar peringkat BWF.

Baca Juga:

"Alhamdulillah bisa menjadi tunggal putri pertama Indonesia. Pastinya rankingnya pengin lebih baik lagi dari sekarang, dan saya mau menunjukkan ke orang-orang kalau saya bisa bersaing di Top 10,” ujarnya.

Ambisi Besar Putri KW

Ambisi besar juga dipasang pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu. Putri KW menjadikan Olimpiade Los Angeles 2028 sebagai mimpi utama dalam perjalanan kariernya.

Putri Kusuma Wardani a.k.a Putri KW mencatat tonggak penting dalam karier bulu tangkisnya.

TAGS   Putri KW  Putri Kusuma Wardani  Gregoria Mariska Tunjung  Kejuaraan Dunia 2025 
