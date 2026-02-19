Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bakal Makin Cuan, Layanan KA Kontainer Diprediksi Meningkat Hingga Maret 2026

Kamis, 19 Februari 2026 – 17:01 WIB
KAI Logistik. Foto dok KAI Logistik

jpnn.com, JAKARTA - Layanan KA Kontainer menjadi salah satu layanan unggulan.

Layanan ini memungkinkan pengiriman dengan berbagai media seperti Kontainer berukuran 20 dan 40 feet, high cube container, hingga reefer container (Kontainer Berpendingin) untuk komoditas perishable.

KAI Logistik mencatatkan volume sebesar 222 ribu ton atau tumbuh signifikan sebesar 44% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 atau sebesar 154 ribu ton.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari menjelaskan peningkatan volume ini salah salah satunya didorong oleh arus distribusi mendekati momentum strategis keagamaan yang memengaruhi peningkatan produksi di berbagai sektor industri.

"Peningkatan diprediksi masih akan terjadi hingga Maret 2026,” ujar Dwi Wulandari.

Perseroan optimis moda KA semakin diminati dan dipercaya oleh pelaku usaha dengan sejumlah keunggulannya.

Terlebih, isu keberlanjutan sudah semakin menjadi fokus di Industri yang turut mendorong pemilihan moda yang lebih berkelanjutan seperti Kereta dengan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan emisi moda darat lainnya.

Kini, pelaku usaha bisa mengetahui jumlah emisi yang dihasilkan melalui pengiriman menggunakan moda KA. Informasi ini tercantum pada setiap invoice pelanggan.

KAI Logistik terus memperkuat dan optimalkan moda KA sebagai moda alternatif andalan bagi pelaku usaha, salah satunya melalui layanan KA Kontainer.

