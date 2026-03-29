Bakal Perankan Pahlawan Emmy Saelan, Beby Tsabina Ungkap Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Beby Tsabina membintangi film terbaru dari Denny Siregar Production, berjudul 'Emmy'.

Didukung oleh Produksi Film Negara (PFN), dan disutradarai Emil Heradi, serta Denny Siregar sebagai produser, film itu mengangkat kisah hidup Emmy Saelan, sosok pejuang perempuan legendaris asal Sulawesi yang dedikasinya melampaui garis depan pertempuran.

Dalam film tersebut, Beby Tsabina memerankan tokoh Emny Saelan.

Proyek tersebut pun terasa istimewa karena ini merupakan kali pertama bagi aktris 23 tahun itu membintangi film bertemakan sejarah.

"Ini pertama kalinya, tetapi memang dari dulu saya pengin. Saya pengin dan akhirnya dikasih kesempatan. Jadi, walaupun deg-degan mencoba mengambil kesempatan itu dengan baik," ujar Beby Tsabina di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).

Demi memberikan penampilan yang maksimal saat syuting nanti, dia pun mulai melatih fisiknya.

"Saya juga nge-gym sekali dua kali biar kuat begitu, lari-lari saja lah begitu. Ya, supaya lebih kuat karena Pak Emil sudah wanti-wanti. Nanti lokasinya seperti ini ya, ini sudah sempet kasih liat juga, akan seperti ini, kita ada beberapa scene yang harus naik turun, naik turun," ucap Beby Tsabina.

Dia mengaku tak harus melakukan perubahan fisik secara signifikan untuk memerankan karakter Emmy.