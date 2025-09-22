Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bakal Pidato di Sidang PBB, Prabowo Diharapkan Bicara Isu Palestina

Senin, 22 September 2025 – 21:21 WIB
Ilustrasi sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Foto: ANTARA/HO-Kemlu RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta berharap Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong organisasi dunia mewujudkan kemerdekaan Palestina ketika pidato di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (23/9) besok. 

"Kami berharap Presiden Prabowo menyuarakan hal ini saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB besok Selasa," kata Sukamta kepada awak media, Senin (22/9).

Legislator fraksi PKS itu menyambut positif sikap PBB sebelumnya yang menetapkan Israel melakukan genosida dan menciptakan lapar di Gaza, Palestina. 

"Penetapan-penetapan seperti ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih konkret dan segera, untuk menghentikan arogansi Israel,” kata Sukamta. 

Peraih gelar doktor dari Universitas Salford, Inggris itu berharap melalui Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB makin menggerakkan dunia menghentikan kejahatan Israel.

Terlebih lagi, beberapa negara barat seperti Inggris, Kanada, Australia, hingga Portugal menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

"Terhitung ada 147 negara dukung Palestina merdeka. Jangan sampai adanya dukungan-dukungan ini tetap tak berdaya menghentikan kepongahan Israel," ujarnya.

Adapun, dukungan masif terhadap kemerdekaan Palestina bertepatan dengan satu bulan operasi militer Israel mencaplok Gaza dengan menambah jumlah korban jiwa.

Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan bisa berbicara tentang isu ini dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada Selasa (23/9) besok.

