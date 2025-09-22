Bakal Pidato di Sidang PBB, Presiden Prabowo Diharapkan Bawa Isu Kemerdekaan Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh berharap isu kemanusiaan di Gaza, Palestina bisa disuarakan Presiden RI Prabowo Subianto ketika menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (23/9).

Legislator fraksi PKB itu menyatakan Sidang Majelis Umum PBB merupakan panggung strategis yang perlu dimanfaatkan Prabowo berbicara tentang krisis kemanusiaan di Palestina.

"Presiden Prabowo harus menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan posisi Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis global, terutama tragedi kemanusiaan di Gaza,” ujar Oleh, Senin (22/9).

Legislator Dapil XI Jawa Barat itu juga berharap isu kemerdekaan Palestina bisa disuarakan Indonesia dalam forum tersebut.

Sebab, kata Oleh, Indonesia memiliki kewajiban moral dan politik untuk menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Saya berharap Presiden Prabowo tidak ragu untuk menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Presiden juga harus mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza,” ujar dia.

Oleh berharap Presiden Prabowo bisa mendesak dilakukannya gencatan senjata saat berbicara di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Hal itu, menurutnya, demi menghentikan penderitaan dan kelaparan yang dialami rakyat Gaza akibat blokade dan serangan militer Israel.