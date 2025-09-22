Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bakal Pidato di Sidang PBB, Presiden Prabowo Diharapkan Bawa Isu Kemerdekaan Palestina

Senin, 22 September 2025 – 10:03 WIB
Bakal Pidato di Sidang PBB, Presiden Prabowo Diharapkan Bawa Isu Kemerdekaan Palestina - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh berharap isu kemanusiaan di Gaza, Palestina bisa disuarakan Presiden RI Prabowo Subianto ketika menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (23/9).

Legislator fraksi PKB itu menyatakan Sidang Majelis Umum PBB merupakan panggung strategis yang perlu dimanfaatkan Prabowo berbicara tentang krisis kemanusiaan di Palestina. 

"Presiden Prabowo harus menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan posisi Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis global, terutama tragedi kemanusiaan di Gaza,” ujar Oleh, Senin (22/9).

Baca Juga:

Legislator Dapil XI Jawa Barat itu juga berharap isu kemerdekaan Palestina bisa disuarakan Indonesia dalam forum tersebut.

Sebab, kata Oleh, Indonesia memiliki kewajiban moral dan politik untuk menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Saya berharap Presiden Prabowo tidak ragu untuk menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Presiden juga harus mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza,” ujar dia.

Baca Juga:

Oleh berharap Presiden Prabowo bisa mendesak dilakukannya gencatan senjata saat berbicara di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Hal itu, menurutnya, demi menghentikan penderitaan dan kelaparan yang dialami rakyat Gaza akibat blokade dan serangan militer Israel.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan Indonesia memiliki kewajiban moral dan politik menyuarakan kemerdekaan Palestina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  PBB  Palestina  DPR 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp