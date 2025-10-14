Bakar Lemak Perut dengan Mengonsumsi 5 Sayuran Ini

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI penampilan yang menarik merupakan impian semua wanita.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan agar penampilan makin menarik ialah dengan menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak perut.

Mengonsumsi berbagai jenis sayuran bisa membantu menghilangkan lemak perut.

Sayuran ini bisa meningkatkan pencernaan, mengatur gula darah, menurunkan risiko penyakit, dan mendukung penurunan berat badan yang sehat.

Sejumlah sayuran mengandung nutrisi spesifik yang bisa membantu mengurangi lemak perut.

Namun demikian, tidak ada satu makanan pun yang bisa menghilangkan lemak perut dengan sendirinya.

Baca Juga: 7 Sayuran Ini Ampuh Menurunkan Kolesterol Tinggi

Maka dari itu, makanan ini harus diimbangi dengan berolahraga, menghindari tembakau, mengurangi stres, dan mengonsumsi makanan seimbang yang rendah gula tambahan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.