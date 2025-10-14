Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Bakar Lemak Perut dengan Mengonsumsi 5 Sayuran Ini

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:36 WIB
Wortel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI penampilan yang menarik merupakan impian semua wanita.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan agar penampilan makin menarik ialah dengan menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak perut.

Mengonsumsi berbagai jenis sayuran bisa membantu menghilangkan lemak perut.

Sayuran ini bisa meningkatkan pencernaan, mengatur gula darah, menurunkan risiko penyakit, dan mendukung penurunan berat badan yang sehat.

Sejumlah sayuran mengandung nutrisi spesifik yang bisa membantu mengurangi lemak perut.

Namun demikian, tidak ada satu makanan pun yang bisa menghilangkan lemak perut dengan sendirinya.

Maka dari itu, makanan ini harus diimbangi dengan berolahraga, menghindari tembakau, mengurangi stres, dan mengonsumsi makanan seimbang yang rendah gula tambahan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis sayuran yang bisa membantu menghilangkan lemak perut dengan cepat dan salah satunya ialah paprika.

