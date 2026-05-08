JPNN.com - Nasional

Bakom Sampaikan Kronologi soal Klaim Kerja Sama dengan Homeless Media

Jumat, 08 Mei 2026 – 09:30 WIB
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari (tengah) dalam konferensi pers di Istana Negara. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI buka suara merespons bantahan homeless media soal klaim berkolaborasi dengan lembaga itu.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana menjelaskan kronologi adanya pernyataan kolaborasi bersama homeless media.

Bakom disebut menerima permohonan audiensi dari Indonesia New Media Forum (INMF), pada Selasa (5/5) lalu.

Di awal pertemuan tersebut, Bakom dan anggota INMF saling berkenalan. INMF menjelaskan tentang new media dan organisasi INMF.

“INMF menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang,” ucap Kurnia dalam keterangannya.

Beberapa informasi yang disampaikan INMF adalah bahwa new media harus memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab.

INMF lalu memberikan dokumen yang berjudul New Media Forum 2026. Di dalam dokumen tersebut tercantum nama-nama New Media Players.

Bakom kemudian merespons dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja new media.

Homeless Media  Bakom  Bakom RI  Muhammad Qodari  Kurnia Ramadhana 
