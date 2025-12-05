Bakrieland Bangun Kolam Renang Berstandar Semi-Olimpiade, Terbesar di Sidoarjo

jpnn.com - Kawasan hunian terpadu Kahuripan Nirwana Sidoarjo, unit usaha dari PT Bakrieland Development Tbk (Bakrieland), bakal membangun fasilitas olahraga berskala besar di Jawa Timur. Pembangunan sarana ini diharapkan akan menarik masyarakat dan menjadi sarana pelengkap kawasan tersebut.

Proyek terbaru yang diluncurkan tersebut adalah Athlon Pool Sidoarjo, sebuah kolam renang berstandar semi olimpiade yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Sidoarjo.

"Fasilitas baru ini tidak hanya ditujukan untuk kenyamanan penghuni, tetapi juga menjadi magnet baru bagi masyarakat Sidoarjo dan wilayah sekitarnya," kata Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk, Resza Adikreshna, Jumat (5/12).

Resza menyampaikan, kolaborasi ini adalah langkah penting dalam mendukung visi perusahaan untuk menyediakan lingkungan hunian yang lengkap dan berkelanjutan.

“Kehadiran Athlon Pool melalui kolaborasi ini merupakan implementasi nyata dari komitmen tersebut, sekaligus memperkuat posisi Kahuripan Nirwana sebagai kawasan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif,” ujarnya.

Selain Athlon Pool, kawasan ini juga merencanakan pengembangan sport center komprehensif yang akan mencakup beberapa cabang olahraga, seperti Padel, Badminton, Pickleball, dan Fitness. Penambahan fasilitas sport center ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah kawasan Kahuripan Nirwana sebagai hunian premium.

Dengan lokasi strategis di dalam kawasan terpadu, Athlon Pool diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan olahraga dan rekreasi para penghuni, sekaligus menarik minat masyarakat Sidoarjo yang mencari fasilitas olahraga air berstandar tinggi.

Kahuripan Nirwana merupakan Unit Usaha PT Bakrieland Development Tbk yang mengembangkan salah satu proyek township terbesar di Sidoarjo, Jawa Timur, yang mengusung konsep integrated living city dengan kombinasi hunian, area komersial, fasilitas modern, dan lingkungan yang berkelanjutan. (esy/jpnn)