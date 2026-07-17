Baku Hantam Anggota DPRD Riau Dipicu Hal Ini, Bikin Malu Golkar

jpnn.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyesalkan kericuhan yang berujung baku hantam antardua anggota DPRD Riau saat rapat pembahasan anggaran.

Doli menegaskan, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat dengan mengedepankan akal sehat, sikap rasional, dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, bukan dengan emosi maupun adu fisik.

“Seharusnya sebagai wakil rakyat bisa kasih contoh yang baik kepada masyarakat. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan akal sehat, rasional dan dialog, bukan dengan emosi apalagi adu fisik,” kata Doli, Jumat (17/7).

Berdasarkan informasi yang telah diperolehnya, Doli menyebut kericuhan bermula saat rapat pembahasan anggaran, ketika Indra Gunawan Eet menyampaikan pernyataan yang dinilai memojokkan Parisman Ihwan.

Situasi itu kemudian memicu emosi hingga berujung pada perkelahian di kantor DPRD Riau.

“Saya sudah cek, persoalan itu berawal dari saudara Eet yang memojokkan saudara Parisman. Padahal rapat itu sedang membahas urusan anggaran. Saudara Parisman pun kemudian terpancing emosi,” katanya.

Doli mengingatkan bahwa sesama anggota Fraksi Partai Golkar seharusnya saling menjaga nama baik, soliditas, dan marwah partai, bukan saling menyerang di hadapan anggota DPRD lainnya maupun masyarakat.

“Seharusnya sesama anggota Fraksi Partai Golkar bisa saling menjaga nama baik kolega, soliditas, dan marwah Golkar. Bukan saling tuding dan merasa hebat-hebatan, apalagi di depan anggota DPRD lain dan publik,” tegasnya.