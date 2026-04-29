Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Baku Tembak dengan TNI, Tokoh OPM Tewas

Rabu, 29 April 2026 – 04:00 WIB
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna. ANTARA/Ho-Pen Koops Habema

jpnn.com, JAKARTA - Prajurit TNI Koops Habema terlibat baku tembak dengan OPM.

Baku tembak itu menewaskan Komandan Ops Kepala Air OPM Kodap 18 Ilaga di Kampung Pinapa Distrik Omukia, Jeki Murib.

"Betul (aksi baku tembak) menewaskan Jeki Murib," kata Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Wirya menjelaskan Jeki Murib bertanggung jawab atas beberapa tindakan kriminal yang terjadi di Papua, di antaranya penyerangan bandara, masyarakat hingga karyawan PT Freeport Indonesia.

Akibat rentetan aksi kriminal itu, kata Wirya, keberadaan Jeki Murib membuat masyarakat di wilayah Papua merasa terancam dan tidak tenang.

"Aksi OPM tersebut menimbulkan ketakutan dan mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk menghambat roda perekonomian dan aktivitas masyarakat," kata Wirya.

Oleh karena itu, lanjut Wirya, Koops Habema hadir di tengah masyarakat untuk menghentikan teror serangan yang diciptakan Jeki Murib.

Dia mengatakan penindakan yang dilakukan Koops Habema merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 khususnya Pasal 7 ayat (2) Huruf B Point 1 dan 2 yang menegaskan tugas pokok TNI mengatasi gerakan separatis bersenjata dan mengatasi pemberontakan bersenjata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OPM  Opm Papua  TNI  Papua 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp