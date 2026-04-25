Balai Ternak di Lombok Tengah Siap Pasok Hewan Kurban Berkualitas

Sabtu, 25 April 2026 – 21:04 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memastikan ketersediaan hewan kurban di Balai Ternak Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjelang Iduladha 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, saat meninjau langsung kelompok peternak di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kamis (23/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Sodik mengecek kualitas puluhan ekor sapi yang dikelola oleh peternak mustahik binaan Baznas.

Baca Juga:

Peninjauan ini juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baznas mendapatkan amanah dari umat melalui zakat, infak, dan sedekah untuk dikelola dan dikembalikan kepada umat, salah satunya melalui balai ternak ini,” ujar Sodik.

Selain meninjau kondisi ternak, Baznas juga mendorong peningkatan kapasitas peternak, baik dari sisi teknis maupun manajerial.

Baca Juga:

Para peternak dibekali pemahaman terkait budi daya ternak yang lebih optimal, termasuk pemanfaatan limbah menjadi kompos dan biogas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Sodik menegaskan, hewan ternak di Balai Ternak Lombok Tengah dalam kondisi sehat dan siap untuk kebutuhan ibadah kurban.

BERITA BALAI TERNAK LAINNYA:

