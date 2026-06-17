Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Eropa

Balas Ancaman Jenderal Jerman, Pejabat Rusia Gunakan Istilah Kiamat Nuklir

Rabu, 17 Juni 2026 – 12:36 WIB
Balas Ancaman Jenderal Jerman, Pejabat Rusia Gunakan Istilah Kiamat Nuklir - JPNN.COM
Ilustrasi - Awan jamur naik dengan kapal-kapal di bawahnya selama uji coba senjata nuklir Operasi Crossroads di Bikini Atoll, Kepulauan Marshall, dalam gambar selebaran pada 1946 yang disediakan Perpustakaan Kongres AS. (ANTARA/Perpustakaan Kongres AS/HO via Reuters/as.

jpnn.com, MOSKOW - Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, menyindir Komandan Angkatan Udara Jerman Holger Neumann terkait pernyataannya mengenai kemungkinan serangan NATO terhadap Kaliningrad jika terjadi perang dengan Rusia.

Komentar tersebut disampaikan Ulyanov pada Rabu (17/6) saat menanggapi wawancara Neumann dengan surat kabar The Telegraph.

Ulyanov merespons unggahan ilmuwan politik Glenn Diesen di platform media sosial X yang menyertakan tangkapan layar wawancara tersebut.

Baca Juga:

Dalam unggahannya, Diesen menilai Jerman sedang mengancam Rusia dengan perang. Ia mengatakan begitulah cara "Perang Dunia III dimulai".

"Dia (Neumann) pasti seorang jenderal Jerman yang sangat berpengalaman, yang telah bertempur dan memenangkan banyak pertempuran, jika ia membuat pernyataan seperti itu," tulis Ulyanov di X.

Sebelumnya, Neumann mengatakan kepada The Telegraph bahwa NATO akan menyerang Kaliningrad, Semenanjung Kola, St. Petersburg, dan kawasan Laut Hitam apabila terjadi konflik dengan Rusia.

Baca Juga:

Ketua Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia Leonid Slutsky juga mengomentari wawancara tersebut.

Ia menilai Jerman sedang "menabrak kepalan tangan militer Rusia" dan menyeret NATO menuju "kiamat nuklir." (ant/dil/jpnn)

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, menyindir Komandan Angkatan Udara Jerman Holger Neumann

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rusia  Jerman  NATO  kiamat nuklir 
BERITA RUSIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp