Balas Dendam, Thailand Kerahkan F-16 untuk Bombardir Kamboja

jpnn.com, BANGKOK - Thailand mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang posisi artileri Kamboja pada Senin (8/12), menyusul serangan lintas batas di pangkalan militer Anupong di yang menewaskan seorang prajurit dan melukai dua lainnya.

Menurut militer Thailand, serangan balasan itu dilancarkan pada pukul 07:10 pagi terhadap "instalasi pendukung senjata" Kamboja di dekat perlintasan Chong An Ma.

Dari posisi itulah serangan dari Kamboja dilancarkan, kata juru bicara Angkatan Darat Thailand Mayjen Winthai Suvaree.

Di tengah pertempuran yang masih berlangsung, pemerintah Thailand mengevakuasi 35.623 warga ke tempat penampungan sementara.

Juru bicara Angkatan Udara Kerajaan Thailand (RTAF) Marsekal Udara Jakkrit Thammavichai membenarkan bahwa serangan udara itu dilakukan untuk merespons ancaman keamanan langsung.

Thailand, kata dia, hanya menargetkan sasaran militer setelah mendeteksi pergerakan alutsista berat Kamboja di dekat perbatasan.

RTAF menegaskan bahwa misi tersebut dijalankan berdasarkan hak membela diri yang tercantum dalam Piagam PBB dan sepenuhnya mematuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas untuk menghambat dan mengurangi potensi militer Kamboja serta menjaga stabilitas kawasan.

Eskalasi ketegangan yang berujung pada serangan udara pada Senin itu bermula dari konfrontasi bersenjata sehari sebelumnya.