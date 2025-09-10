Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Balas Dendam Tuntas, Korea Kirim Pesan Mengerikan di Piala Asia U-23 2026

Rabu, 10 September 2025 – 05:51 WIB
Balas Dendam Tuntas, Korea Kirim Pesan Mengerikan di Piala Asia U-23 2026 - JPNN.COM
Duel Timnas U-23 Indonesia (jersei putih) vs Korea (jersei merah) pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

jpnn.com - Ambisi besar tengah menyelimuti skuad Timnas U-23 Korea seusai memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

Tim Negeri Ginseng lulus dengan catatan sempurna, yakni menyapu bersih tiga pertandingan Grup J dengan kemenangan.

Korea menundukkan Makau (5-0), Laos (7-0), dan tuan rumah Indonesia (1-0).

Baca Juga:

Ambisi Korea di Piala Asia U-23 2026

Pelatih Korea U-23 Lee Min-sung terang-terangan menyatakan target utamanya, yakni merebut kembali mahkota Asia.

"Tujuan kami jelas: memenangkan kejuaraan. Kami juga menatap Asian Games 2026, tetapi fokus pertama ialah tampil sekuat mungkin di Piala Asia," tegas Min-sung.

Keberhasilan Korea kali ini terasa istimewa. Mereka melaju dengan tiga kemenangan beruntun, mencetak 13 gol, dan tidak kebobolan.

Baca Juga:

Statistik sempurna ini seolah menjadi sinyal ancaman serius bagi calon lawan pada putaran final Piala Asia U-23 tahun depan, yang digelar di Arab Saudi.

Selain itu, Korea berhasil membalaskan dendam atas Indonesia setelah sebelumnya kalah di perempat final Piala Asia U-23 2024.

Ambisi besar tengah menyelimuti skuad Timnas U-23 Korea seusai memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korea  Korea u-23  Piala Asia U-23 2026  Timnas U-23 Indonesia  Timnas U-23 
BERITA KOREA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp