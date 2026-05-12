Balas Kritik Sudirman Said, Jarnas Prabowo-Gibran: Keberlanjutan Pembangunan Harus Dijaga

jpnn.com - Ketua Sukarelawan Jaringan Nasional (Jarnas) for Prabowo-Gibran, H. Nasarudin membalas kritik mantan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nasarudin menyebut sejumlah kritik itu perlu dilihat lebih objektif di tengah ketidakpastian global.

Dia menegaskan pemerintahan Prabowo adalah kelanjutan pembangunan nasional yang diletakkan Jokowi.

Baca Juga: Nadiem Singgung Arahan Jokowi di Sidang Korupsi Chromebook

“Kami sangat bangga dengan Pak Jokowi dan hari ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Keberlanjutan pembangunan itu penting agar arah pembangunan nasional tetap terjaga,” kata Nasarudin, Selasa (12/5).

Dia menilai tekanan geopolitik dan ekonomi dunia memang berat bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, pemerintah diklaim berhasil menjaga stabilitas.

“Pemerintah melalui tim ekonomi yang solid berhasil menjaga stabilitas, termasuk harga BBM subsidi yang tidak naik dan kebutuhan pokok masyarakat yang masih relatif terjangkau,” ujarnya.

Terkait MBG, Nasarudin mengakui implementasi masih perlu perbaikan. Namun ia mengklaim program itu mulai menggerakkan ekonomi bawah.

“Program MBG tentu masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Namun, program ini sudah mulai menggerakkan ekonomi rakyat, terutama sektor pangan dan pelaku usaha kecil dalam rantai distribusi,” katanya.