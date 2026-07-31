Balas Serangan Amerika, Iran Klaim Hancurkan 3 Jet F-35 di Yordania

jpnn.com - TEHERAN - Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Kamis menyatakan telah melakukan serangan ke Pangkalan Amerika Serikat Al Azraq di Yordania. IRGC menyebut serangan itu telah menghancurkan tiga pesawat F-35 Amerika Serikat dan menewaskan sejumlah personel militer.

IRGC melalui pernyataan resminya mengemukakan bahwa serangan yang dilakukan Iran itu sebagai tanggapan atas kejahatan yang dilakukan Amerika Serikat serta membantu untuk "membebaskan" Yordania dari cengkeraman AS.

"Pagi ini militer IRGC menyerang area parkir dan hanggar pemeliharaan jet tempur F-35 Amerika di Pangkalan Udara Al-Azraq menggunakan sejumlah rudal balistik; serangan ini menghancurkan total tiga pesawat F-35 dan menyebabkan kerusakan parah pada tiga pesawat lainnya," demikian bunyi pernyataan

Baca Juga: Amerika Siapkan Paket Hukuman Baru untuk Republik Islam Iran

IRGC menyatakan serangan Iran tersebut sebagai tanggapan atas seranganAS.

Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa militer AS telah merampungkan gelombang serangan baru terhadap Iran.

CENTCOM menyatakan telah menyasar pusat komando militer, fasilitas rudal dan pesawat nirawak (drone), serta kemampuan maritim guna melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang pasukan dan kapal AS di kawasan Timur Tengah. (antara/jpnn)