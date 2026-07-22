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JPNN.com - Internasional

Balas Serangan AS, IRGC Serang 2 Pangkalan di Yordania

Rabu, 22 Juli 2026 – 22:52 WIB
Balas Serangan AS, IRGC Serang 2 Pangkalan di Yordania - JPNN.COM
Ilustrasi - Serangan rudal oleh Iran. ANTARA/IRNA/IRGC.

jpnn.com - TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu (22/7) mengeklaim telah menyerang dua pangkalan di Yordania.

Hal itu merupakan sebagai balasan atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran.

IRCG menyatakan bahwa serangan yang mereka lakukan telah merusak helikopter dan menghancurkan sejumlah pesawat nirawak.

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"Pada tahap pertama operasi balasan, serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap Pangkalan King Faisal dan Prince Hassan di Yordania telah merusak hanggar perawatan pesawat tempur F-15," demikian pernyataan IRGC.

"Selain itu, sebuah hanggar persiapan drone hancur, delapan drone MQ-9 hancur total, sementara dua lainnya di lokasi tersebut mengalami rusak parah," imbuh pernyataan itu.

IRGC juga mengeklaim telah merusak dua helikopter AS dan menyerang pusat personel militer, yang mengakibatkan korban jiwa.

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Pada malam sebelum 18 Juni, Iran dan AS menandatangani sebuah memorandum untuk menjamin berakhirnya konflik yang dimulai pada 28 Februari.

Namun, sejak 8 Juli, pasukan AS telah melakukan serangkaian serangan terhadap Iran. Komando Pusat AS mengeklaim serangan tersebut sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Balas serangan Amerika Serikat, IRGC menyatakan telah menyerang dua pangkalan di Yordania.

Sumber ANTARA

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TAGS   Iran  irgc  Yordania  pangkalan AS  Konflik AS-Iran  Timur Tengah 
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