Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Baleg DPR Berjanji Bahas RUU Perampasan Aset Sesegera Mungkin

Selasa, 02 September 2025 – 16:45 WIB
Baleg DPR Berjanji Bahas RUU Perampasan Aset Sesegera Mungkin - JPNN.COM
Wakil Kepala Bidang Kedisiplinan Sekolah Partai PDI Perjuangan Sturman Panjaitan saat memberikan pengantar dan arahan tata tertib Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional 2022 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2022). Foto: Dok. PDIP

jpnn.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera dibagas oleh parlemen, karena masuk dalam Prolegnas 2025.

"Kami akan lakukan, segera mungkin," kata Sturman menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan saat ini Baleg DPR RI menunggu naskah akademik dari Badan Keahlian yang sedang disinkronisasi.

Baca Juga:

Utamanya, kata dia, agar RUU Perampasan Aset tidak bertabrakan dengan undang-undang lain yang mengakibatkan tumpang tindih ketentuan.

"Artinya, kami harus hati-hati. Jangan sampai salah. Jangan sampai orang-orang yang enggak perlu asetnya dirampas, dirampas," lanjut Sturman.

Namun, Stuman berharap RUU Perampasan Aset bisa menjadi usul DPR setelah proses sinkronisasi di Badan Keahlian.

Baca Juga:

"Jadi, kami menyusun dahulu rancangan undang-undangnya. Kemudian kami usulkan kepada pimpinan untuk diparipurnakan. Menjadi usulan DPR RI," lanjutnya.

Setelah itu, kata Sturman, pimpinan parlemen akan melaksanakan musyawarah untuk menentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membagas RUU Perampasan Aset bersama pemerintah. 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menyebutkan RUU Perampasan Aset akan segera dibagas oleh parlemen, karena masuk Prolegnas 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RUU Perampasan Aset  Baleg DPR  DPR RI  Sturman Panjaitan  Perampasan aset 
BERITA RUU PERAMPASAN ASET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp