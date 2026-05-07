Travel - Destinasi

Bali All-Access Pass Hadirkan Akses Tanpa Batas ke Destinasi Unggulan

Kamis, 07 Mei 2026 – 10:40 WIB
Satu-satunya di Indonesia, Bali All-Access Pass hadirkan akses tanpa batas ke destinasi unggulan dengan layanan concierge pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - SatuSatu memperkenalkan Bali All-Access Pass, akses layanan pertama di Bali yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih ringkas dan menyenangkan.

Tersedia dalam pilihan satu, dua, dan tiga hari, Bali All-Access Pass memungkinkan akses tanpa batas ke berbagai destinasi unggulan di Bali, lengkap dengan layanan concierge pribadi.

Tujuannya sederhana, yakni mengurangi kerumitan dalam merencanakan liburan dan memudahkan wisatawan untuk menjangkau lebih banyak destinasi unggulan di Bali.

Momen peluncuran Bali All-Access Card oleh Albert Lucius, Group CEO & Founder of TipTip Indonesia Bali All-Access Pass membuka akses ke lebih dari 50 destinasi unggulan dalam satu pengalaman yang terintegrasi.

Dengan nilai manfaat hingga empat kali lipat dari harga yang dibayarkan, pass ini menawarkan cara yang lebih efisien untuk menjelajahi Bali tanpa harus terbebani oleh biaya tambahan dari pemesanan yang berulang.

Mulai dari menikmati matahari terbit di Gunung Batur menggunakan Jeep, melukat di Tirta Empul, bersepeda menyusuri sawah di Ubud, hingga menikmati matahari terbenam di day club terbaik, semua dapat dinikmati dalam satu pass dan diatur oleh tim SatuSatu concierge.

“Yang paling berkesan bagi saya adalah betapa semuanya terasa begitu mudah dan lancar,” ujar Bobby Saputra (@supercoolben), Brand Ambassador Bali All-Access Pass.

“Dengan Bali All-Access Pass, saya dibantu concierge pribadi yang menangani seluruh perencanaan dan koordinasi, sehingga perjalanan terasa begitu mulus dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Menurut saya, menjelajahi destinasi unggulan Bali menjadi lebih ringkas dan mudah dengan menggunakan pass ini,” katanya.

