Bali, NTB, dan NTT Sepakat Bangun Kawasan Superhub Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Kepala daerah dari tiga provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kick-off meeting kerja sama regional.

Kerja sama yang itu diberi nama Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KRBNN) dilakukan untuk penguatan potensi kawasan.

"Kerja sama ini bertujuan memperkuat potensi masing-masing daerah dan saling berkolaborasi," kata Gubernur Provinsi NTB Lalu Muhamad Iqbal di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Senin (3/11).

Kegiatan ini, kata Iqbal, menjadi langkah awal penyusunan kerja sama lintas provinsi untuk memperkuat pembangunan dan integrasi kawasan selatan Indonesia.

“Potensi itu tidak saling melemahkan, tetapi justru saling menguatkan. Salah satu bagian di mana penting dari kerja sama ini adalah sharing of best practices, karena masing-masing provinsi itu punya kebijakan-kebijakan yang baik, yang bisa saling kami tiru,” bebernya.

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan kerja sama tersebut akan diarahkan pada bentuk integrasi di beberapa sektor strategis, seperti pariwisata dan energi.

Kerja sama juga meliputi bidang perhubungan, baik udara, darat, maupun laut, serta 10 aspek kerja sama lainnya.

“Ada aspek di mana kami sudah siap melakukan integrasi yaitu di pariwisata, kemudian energi, kemudian di perhubungan,” tambahnya.