Bali United Akui Lawan Arema Laga Sulit

jpnn.com, GIANYAR - Pertandingan pekan ke-16 Super League 2025/2026 akan menyajikan laga Bali United versus Arema FC.

Laga ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu (4/1).

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan bakal tampil ekstra keras menghadapi Arema.

"Kami mau menang, itu tujuan kami. Pastinya pertandingan bakal sulit," kata Johnny Jansen di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu.

Pelatih asal Belanda itu menaruh harapan kepada skuad Serdadu Tridatu untuk dapat merebut tiga poin karena pada laga sebelumnya, tim harus puas bermain imbang tanpa gol saat laga melawan Dewa United pada 29 Desember 2025, meski pemain mampu tampil bagus khususnya di babak pertama.

"Banyak peluang yang kami miliki meski belum mencetak gol. Babak kedua tidak sebagus babak pertama, tapi kami percaya dan berharap besok menang melawan Arema," imbuh eks pelatih PEC Zwolle, tim yang berlaga di liga kasta teratas Belanda, Eredivisie.

Senada dengan sang pelatih, pemain muda Bali United Rahmat Arjuna mengaku dia bersama rekan satu tim siap memenangkan pertandingan dan menerapkan menu latihan yang diberikan tim pelatih.

Dia pun bertekad menjebol gawang tim lawan yang memiliki julukan Singo Edan itu.