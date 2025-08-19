Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bali United Jadi Tim Paling Galak Hingga Pekan Kedua

Selasa, 19 Agustus 2025 – 14:37 WIB
Bali United Jadi Tim Paling Galak Hingga Pekan Kedua - JPNN.COM
Skuad Bali United. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta memimpin klasemen hingga pekan kedua BRI Super League.

Si Macan Kemayoran itu mendulang enam poin hasil dari dua kemenangan dengan gol 7-0.

Namun, Persija bukanlah tim yang paling galak dalam urusan total tembakan atau percobaan ke gawang lawan.

Baca Juga:

Tim statistik ILeague merangkum, Bali United lah yang berada di puncak dalam perkara total tembakan, yakni 38 tembakan.

Baca Juga:

Dari 38 tembakan itu, 12 di antaranya mengarah ke gawang atau on goal. Bali United hingga pekan kedua berada di anak tangga ke-12. Belum pernah menang, belum pernah kalah, memiliki gol 4-4.

Persija berada di urutan kedua dalam urusan total tembakan, 32. Dewa United di urutan ketiga, yakni dengan 30 tembakan.

Persija Jakarta memimpin klasemen BRI Super League, tetapi Bali United tim yang paling galak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bali United  Super League  BRI Super League  klasemen Super League  jadwal Super League  Persija  Persib  PSIM 
BERITA BALI UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp