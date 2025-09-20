Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bali United Kalah 1-3 dari PSIM Yogyakarta, Lihat Klasemen

Sabtu, 20 September 2025 – 21:43 WIB
Bali United Kalah 1-3 dari PSIM Yogyakarta, Lihat Klasemen - JPNN.COM
Bali United vs PSIM Yogyakarta pada pekan ke-6 BRI Super League. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - GIANYAR –  Laga Bali United vs PSIM Yogyakarta pada pekan ke-6 BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam WIB berakhir pahit buat tuan rumah.

Bali United kalah 1-3 meski sempat unggul lebih dahulu.

Itu adalah kekalahan kedua Bali United musim ini.

Dari enam laga, Bali United era Pelatih Johnny Jansen baru menang sekali. Tiga kali imbang, dua kali kalah.

Hasil itu membuat Bali United nangkring di papan tengah, peringkat ke-12.

Sementara itu, PSIM Yogyakarta yang pekan lalu kalah home dari Borneo FC, kembali menempatkan diri di papan atas.

TAGS   Bali United  PSIM Yogyakarta  klasemen Super League  Super League 
