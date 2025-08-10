Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia
BRI Super League

Bali United Mungkin Pakai 4 Striker Melawan Persik Kediri

Minggu, 10 Agustus 2025 – 14:09 WIB
Bali United Mungkin Pakai 4 Striker Melawan Persik Kediri - JPNN.COM
Skuad Bali United. Foto: baliutdcom

jpnn.com - GIANYAR - Bali United FC mendapat kesempatan menjadi tuan rumah saat melakoni laga pertama mereka di BRI Super League.

Tim yang kini diracik Johnny Jansen itu menjamu Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Minggu (10/8), kick off 15.30 WIB.

Coach Jansen mengaku bergairah menyambut debutnya di liga Indonesia.

"Kami punya persiapan yang baik, lancar mengatur rencana dengan melihat beberapa video, meeting dengan pemain memperbaiki kekurangan di fisik, lini belakang dan lini depan. Kami mempunyai persiapan yang bagus untuk mendukung taktikal tim," tuturnya.

Jansen pun mengatakan sudah merasa tidak asing dengan atmosfer stadion, karena mendapat dukungan dari suporter.

"Saya sudah bertemu dengan suporter, antusiasnya luar biasa. Saya melihat hubungan tim dengan suporter sangat bagus dan berharap banyak suporter bisa hadir ke stadion untuk mendukung dan menikmati pertandingan kami,” katanya.

Sore ini ada Bali United vs Persik Kediri pada pekan ke-1 BRI Super League di Gianyar.

