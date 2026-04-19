Bali United Punya Peluang Emas Masuk 9 Besar Malam Ini

Minggu, 19 April 2026 – 11:11 WIB
Bali United Punya Peluang Emas Masuk 9 Besar Malam Ini - JPNN.COM
Skuad Bali United. Foto: ileague

jpnn.com - GIANYAR - Bali United FC punya kesempatan besar menembus Top 9 klasemen Super League di pekan ke-28.

Andai menang dari tamunya, yakni Malut United, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (19/4) malam, Bali United akan mengantongi poin 39.

Itu cukup melewati PSIM Yogyakarta dan Arema FC yang mengoleksi poin 38.

Bali United pun didukung situasi dan kondisi, yakni kembali mendapat dukungan langsung dari suporter setelah sebelumnya menjalani laga tanpa penonton.

Atmosfer stadion diprediksi akan menjadi suntikan motivasi besar bagi para pemain.

Gelandang Bali United Kadek Agung Widnyana Putra menegaskan bahwa tim dalam kondisi siap tempur.

"Sebagai pemain pastinya sangat siap untuk pertandingan ini. Laga terasa spesial karena kami akan kembali didukung secara langsung di rumah. Semoga hal itu menjadi motivasi bagi pemain untuk bisa berjuang meraih tiga poin kemenangan," ujar pemain asli Bali itu.

Sementara itu, Pelatih Bali United Johnny Jansen menaruh perhatian besar pada aspek mentalitas tim. Dia menilai semangat juang seperti saat menghadapi Persib Bandung harus kembali ditunjukkan.

Gelandang Bali United Kadek Agung Widnyana Putra menegaskan bahwa tim dalam kondisi siap tempur.

