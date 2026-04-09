JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bali United Sedang On Fire, Persib Bandung Tetap Pede Menang di Kandang

Kamis, 09 April 2026 – 14:06 WIB
Bali United Sedang On Fire, Persib Bandung Tetap Pede Menang di Kandang - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Laga ini menjadi krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga tren positif hingga akhir musim.

Sementara itu, Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak pada pertandingan sebelumnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga melawan Bali United tidak akan berjalan mudah. Meski demikian, dia tetap optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal.

"Bali menang 6 - 1, mereka pastinya akan percaya diri. Mereka punya skuad yang bagus, pertandingan melawan mereka selalu sulit, tetapi kami bermain di kandang," kata Hodak di Bandung, Kamis (9/4).

Hodak menilai faktor bermain di kandang menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya. Dukungan dari Bobotoh diharapkan mampu mendongkrak semangat Thom Haye cum suis.

"Kami bermain di kandang dan kami selalu memiliki keuntungan dari para penggemar. Jadi, saya berharap kami akan mendapatkan hasil positif," ucapnya.

Persib Tanpa Julio Cesar

Persib Bandung hadapi ujian berat lawan Bali United di GBLA. Meski tanpa Julio Cesar, Maung Bandung tetap percaya diri raih hasil positif di kandang.

