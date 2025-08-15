Bali United Siaga Satu Hadapi Malut United yang Bertabur Eks Persib Bandung

Jumat, 15 Agustus 2025 – 00:39 WIB

jpnn.com - Bali United mewaspadai kekuatan Malut United saat kedua tim bentrok di pekan kedua Super League 2025/26.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menilai semifinalis Liga 2 musim 2023/24 tersebut memiliki komposisi pemain yang solid

Malut United saat ini diperkuat oleh nama-nama berpengalaman seperti Ciro Alves, Tyronne del Pino, David da Silva, dan Gustavo Franca.

Para pemain asing ini menjadi bagian penting dalam kekuatan tim berjuluk Laskar Kie Raha untuk mengarungi musim baru.

Peringatan dari Johnny Jansen

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku sudah menyiapkan strategi untuk meredam kekuatan Malut United.

Apalagi, tim kebangaan masyarakat Maluku dan Maluku Utara tersebut baru mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 3-1.

“Bisa dikatakan Ciro, David, Tyronne, serta Sayuri bersaudara harus kami antisipasi, terutama saat transisi permainan mereka."

“Ketika kami kehilangan bola, pertahanan akan kami perkuat. Sebaliknya, saat menguasai bola, kami akan membangun peluang untuk mencetak gol," ungkap pelatih asal Belanda itu.