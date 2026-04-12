JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bali United Sudah Punya Rencana Mengubrak-abrik Persib

Minggu, 12 April 2026 – 08:05 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: baliunited

jpnn.com - BANDUNG - Peracik Bali United Johnny Jansen mengaku sudah punya rencana matang untuk membuat tuan rumah Persib Bandung berantakan, dalam pertemuan kedua tim pada pekan ke-27 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (12/4) malam WIB.

"Tentu saya tidak akan membocorkan rencana kami itu. Yang pasti, kami sudah tahu permainan Persib sewaktu di Bali dan melihat laga terakhir mereka. Mudah-mudahan rencana kami yang benar, sehingga tiga poin bisa kami raih pekan ini," ujar pelatih dari Belanda itu seperti dipetik dari halaman Bali United.

Johnny mengatakan timnya datang dengan kepercayaan diri tinggi dan tanpa beban.

Sebelum bertamu ke kandang Persib, Bali United meraih kemenangan besar 6-1 dari PSBS Biak.

Bali United pun datang ke GBLA dengan status tamu yang siap memberikan kejutan, bukan empunya stadion yang dituntut harus menang demi menjaga muruah arena.

"Persiapan kami bagus sejauh ini dan tidak ada kendala. Apalagi laga terakhir kami bisa menang besar sehingga faktor itu membawa kepercayaan diri jelang melawan Persib Bandung," tuturnya.

Bali United datang ke kandang Persib Bandung dengan status tamu yang sedang on fire dan siap memberikan kejutan.

