Liga Indonesia

Bali United Takluk dari Borneo FC, Ada yang Mengganjal bagi Johnny Jansen

Selasa, 12 Mei 2026 – 08:49 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: Baliunited

jpnn.com - Bali United harus menerima kenyataan pahit setelah gagal mengamankan poin saat menjamu Borneo FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5/2026).

Duel pekan ke-32 BRI Super League itu berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu.

Hasil ini terbilang mengecewakan mengingat Bali United sempat unggul terlebih dahulu.

Teppei Yachida membawa Bali United memimpin 1-0 pada menit ke-24.

Gol tersebut sempat memberi harapan bagi Bali United untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Namun, situasi berubah drastis selepas jeda.

Borneo FC tampil lebih agresif di babak kedua. Mariano Peralta menjadi aktor utama kebangkitan Pesut Etam setelah mencetak dua gol, masing-masing pada menit ke-49 dan lewat titik putih pada menit ke-74.

Bali United sempat merespons cepat. Berawal dari situasi sepak pojok, tekanan yang diberikan tuan rumah memaksa pemain Borneo FC, Caxambu, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-76. Skor kembali seimbang 2-2.

Sayangnya, momentum itu tak bertahan lama. Hanya berselang tiga menit, Juan Villa kembali membawa Borneo FC unggul. Gol tersebut sekaligus memastikan Bali United harus menutup pertandingan tanpa poin.

Bali United gagal mempertahankan keunggulan dan harus menyerah dari Borneo FC. Johnny Jansen tak hanya kecewa dengan hasil

