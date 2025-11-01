Bali United Vs Persib: Ada 4 Video Penting Buat Bojan Hodak

Sabtu, 01 November 2025 – 10:41 WIB

jpnn.com - GIANYAR - Arsitek Persib Bandung Bojan Hodak mengakui Bali United merupakan calon lawan yang harus dihadapi dengan sangat serius, apalagi pertemuan kedua tim nanti digelar di markas Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11) malam.

Hodak memprediksi pertandingan melawan Bali United pada pekan ke-11 Super League nanti akan berjalan seru.

"Bali United dan Persib memiliki tren yang bagus dalam beberapa pertandingan terakhir."

Dia pun memastikan Persib akan berjuang memberikan penampilan terbaik untuk meraih kemenangan.

"Kami ingin meraih hasil positif," tutur Hodak.

Pelatih Kroasia itu juga mengakui sudah menganalisis kekuatan Bali United setelah menyaksikan rekaman video-video penting calon rivalnya itu.