Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bali United vs Persib Bandung: Marc Klok Siap Reset Fokus di Tengah Euforia

Sabtu, 01 November 2025 – 05:36 WIB
Bali United vs Persib Bandung: Marc Klok Siap Reset Fokus di Tengah Euforia - JPNN.COM
Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan pentingnya menjaga fokus menjelang laga panas kontra Bali United pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Bali United vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025) malam.

Reset Fokus, Mulai dari Nol

Persib datang ke Pulau Dewata dengan catatan impresif, yakni empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Baca Juga:

Namun, Klok menolak timnya larut dalam euforia. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai setiap laga adalah babak baru yang harus dihadapi dengan kerja keras yang sama.

"Kami sedang dalam euforia positif, tetapi mulai besok semua kembali dari nol lagi," ucap Klok.

Catatan Impresif Persib Bandung

Persib memang tampil luar biasa sepanjang Oktober. Pasukan Bojan Hodak sukses menaklukkan Bangkok United (2-0) dan Selangor FC (2-0) di ajang AFC Champions League Two.

Baca Juga:

Maung Bandung juga melanjutkan dominasi mereka di Super League dengan kemenangan atas PSBS Biak (3-0) dan Persis Solo (2-0).

Tantangan Baru

Namun, Klok sadar catatan apik itu tak menjamin apa pun di lapangan. Dia mengingatkan rekan-rekannya bahwa tantangan di Gianyar akan berbeda.

Pertarungan seru akan tersaji di markas Bali United. Bagaimana Marc Klok memimpin Persib Bandung menghadapi tantangan besar ini?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Marc Klok  Bali United  Persib  bali united vs persib  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp