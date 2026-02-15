Bali United Vs Persija 0-1, Pertarungan Sempat Terhenti

Minggu, 15 Februari 2026 – 21:50 WIB

jpnn.com - GIANYAR – Persija Jakarta kembali menjauh dari Malut United di Top 4 klasemen Super League.

Itu setelah Si Macan Kemayoran bersusah payah memetik kemenangan di halaman Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada pekan ke-21 Super League, Minggu (15/2) malam.

Persija menang berkat gol semata wayang yang lahir di awal laga, dicetak Gustavo Almeida di menit ke-8.

Statistik berbicara bahwa Persija unggul dalam banyak hal ketimbang Bali United (cek/geser IG di bawah).

Kemenangan itu membuat Persija kembali berjarak empat poin dengan Malut United.

Sementara itu, Bali United terpaku di anak tangga ke-10 setelah mengalami tiga kekalahan beruntun.