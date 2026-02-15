Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bali United vs Persija: Rekan Lionel Messi dan Pemain Diaspora Siap Diturunkan

Minggu, 15 Februari 2026 – 11:53 WIB
Bali United vs Persija: Rekan Lionel Messi dan Pemain Diaspora Siap Diturunkan - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta saat berlatih di Persija Training Ground, Bojongsari menjelang laga melawan Bali United. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - Persija Jakarta bakal menurunkan kekuatan penuh saat tampil di pekan ke-21 Super League 2025/26 melawan Bali United.

Asisten pelatih Persija, Ricky Nelson menyebut anak asuhannya siap tempur di laga menghadapi tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

Dalam persiapannya pemilik 11 gelar juara itu bakal memberikan kesempatan pemain-pemain baru bermain.

“Pemain baru semua sudah siap. Kami terus berlatih dan membutuhkan adaptasi. Untuk laga esok melihat situasi, semoga besok bisa diturunkan,” ujar pelatih asal Kupang itu.

Persija Jakarta menambah kekuatan menghadapi putaran kedua Super League 2025/26 dengan merekrut banyak pemain baru.

Dari deretan pemain diaspora dan lokal ada Fajar Fathur Rahman, Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra, dan Cyrus Margono.

Adapun dari barisan pemain asing ada Alaeddine Ajaraie, Jean Mota serta Paulo Ricardo.

Pada laga pekan lalu tercatat hanya Alaeddine yang mendapatkan kesempatan bermain saat Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema.

Persija Jakarta bakal menurunkan kekuatan penuh melawan Bali United termasuk menurunkan pemain diaspora dan asing baru

