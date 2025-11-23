Close Banner Apps JPNN.com
Bali United Vs Persis Solo: Tanaka Siap Tempur & Pengin Cetak Gol

Minggu, 23 November 2025 – 09:57 WIB
Bali United Vs Persis Solo: Tanaka Siap Tempur & Pengin Cetak Gol
Striker Persis Solo Kodai Tanaka. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR – Penyerang Persis Solo Kodai Tanaka mengatakan timnya siap tempur menghadapi Bali United pada pekan ke-13 Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (23/11) malam.

Pemain asal Jepang itu juga berambisi mencetak gol dan membawa Persis mencuri kemenangan di kandang lawan. 

Saat ini, dari sebelas laga yang sudah dijalani Persis Solo, Kodai Tanaka sudah menyumbang lima gol dan satu assist.

Dia sudah dipercaya tampil 90 menit penuh di sepuluh laga Persis dan satu laga lainnya main 31 menit dan harus ditarik akibat cedera. 

“Saya akan terus berjuang untuk mencetak gol bagi tim. Jadi, saya akan mencoba yang terbaik di pertandingan lawan Bali United,” kata Kodai Tanaka.

Pemilik nomor punggung 10 itu menjelaskan, timnya sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan berlatih keras selama jeda internasional. Para pemain yang dipercaya untuk bertanding juga tak ingin kehilangan poin dalam laga nanti.

Persis memang sangat membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Saat ini, Persis ada di peringkat ke-18 alias posisi juru kunci dengan baru mengoleksi enam poin.

Jika mampu menang di laga nanti, Persis bisa naik dua strip lebih baik karena Semen Padang di posisi ke-17 kini mengoleksi tujuh poin dan Persijap Jepara yang ada di peringkat 16 punya nilai delapan.  

Kodai Tanaka berambisi pengin mencetak gol dalam laga Bali United vs Persis Solo malam nanti.

